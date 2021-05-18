РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Жители Красногорска, которые хотят выступить 20 мая на общественном обсуждении проекта благоустройства экопарка «Губайловский», могут предварительно записаться по телефону, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих принять участие в открытом обсуждении проекта благоустройства экопарка «Губайловский». Для этого необходимо оставить заявку, позвонив по номеру: 8(499)707-97-79», - говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 19 мая включительно с 9:00 до 18:00. Необходимо оставить свой контактный номер, ФИО, озвучить тему доклада. Выступление должно быть рассчитано не более чем на 5 минут.

Мероприятие состоится ДК «Подмосковье» 20 мая в 18:30.

«Обращаем ваше внимание, что записываться необходимо только тем, кто планирует выступить с докладом. Присутствовать на обсуждении в качестве слушателя можно без записи», - заключается в материале.