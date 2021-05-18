РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Филиал детской поликлиники на улице Ульяновых в подмосковном Подольске планируют открыть в августе, на покупку нового оборудования направили 50 млн рублей, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» совместно с заместителем главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребрынка Александром Скобенниковым, руководителем фракции в горсовете Любовью Ушаневой, главным врачом Подольской городской детской поликлиники №1 Натальей Мотылевой и представителями подрядной организации проинспектировали ремонт филиала детской поликлиники на улице Ульяновых, 31.

«В ходе посещения убедились, что ремонтные работы идут согласно установленному графику. В настоящее время помещения приводят к требованиям современных стандартов. Проводят работы по подключению высокоскоростного интернета и системы «Безопасный регион». На оснащение объекта здравоохранения современным оборудованием правительство Московской области направило 50 млн руб. Медицинское оборудование приобретут и установят в июле. Остается вопрос по организации входной группы медучреждения, для чего из областного бюджета дополнительно выделят еще 3,4 млн рублей», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Филиал детской поликлиники рассчитан на 300 посещений в смену. В медучреждении разместят все необходимые диагностические отделения, кабинеты врачей-педиатров и врачей узких специальностей - оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, кардиолога, невролога. Также откроют отделения лабораторной и функциональной диагностики, восстановительного лечения.