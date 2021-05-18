РИАМО - 18 мая. Ресторан быстрого питания McDonalds на ул. Зеленодольская, 38 опечатали из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые создавали угрозу распространения коронавируса, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

При массовом скоплении людей не была обеспечена рассадка и контроль за соблюдением социальной дистанции, как на улице, так и внутри заведения. На входе у посетителей не проверяли маски и перчатки и не измеряли температуру при входе.

В заведении не было контроля за дезинфекцией поверхностей и помещений, столы не протирали после каждого посетителя. Клиенты в зоне ожидания заказов стояли без масок. В общепите также отсутствовали документы по дезинфекции системы вентиляции.

Директора ресторана привлекут к административной ответственности. Штраф для юрлиц может быть в размере до 500 тыс. рублей.

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