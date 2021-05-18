РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Жители подмосковного Красногорка могут проголосовать за вариант новой детской площадки в центральном парке округа, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые посетители, недавно мы анонсировали, что вскоре детская площадка в Городском парке будет демонтирована из-за аварийного состояния. Предлагаем вам принять участие в голосовании и решить, как будет выглядеть новая площадка», - говорится в сообщении.

В паблике разместили три варианта детских площадок. В жизнь воплотят тот, который наберет большинство голосов.

Опрос продлится до 8 июня включительно.