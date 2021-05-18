РИАМО - 18 мая. Столичная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в связи с крупным ДТП на Волгоградском проспекте, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром во вторник на Волгоградском проспекте 17-летний подросток за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар. Там он наехал на четырех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних. Пострадавшим потребовалась медпомощь.

На месте ЧП находится заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев. По итогам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным СМИ, за рулем авто находился первокурсник МФЮА Алиев Эльмар. Он задержан.