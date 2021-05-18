РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. Команды кадетов из шести образовательных учреждений Балашихи во вторник принимают участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, они проходят девять этапов состязаний на стадионе «Керамик», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии участвуют кадеты гимназии №1, школ №№4, 7, 8, 21, 26, представители Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас», 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по региону, Центра ГО и ЧС Балашихи, Российского союза спасателей и другие. Перед началом соревнований на стадионе продемонстрировали аварийно-спасательную и пожарную технику.

«В очередной раз мы проводим ежегодные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди кадетских классов горокруга. Это 180 ребят с 5 по 8 классы. Среди этапов соревнований: построение, проход торжественным маршем с песней. Далее – метание гранаты на точность, стрельба из винтовки, бег, подтягивания, надевание противогазов», – сказал заместитель начальника Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он добавил, что ребята также проходят пожарно-спасательную полосу, где на время команда надевает боевую форму, пробегает определенный участок полосы, проносит пострадавшего на носилках, раскатывает пожарные рукава, открывает краны, водной струей сбивает мишень и возвращается обратно на скорость.

«Цель данных соревнований – патриотическое воспитание кадетов, проверка их готовности, ознакомление с новой пожарно-спасательной техникой», – подчеркнул Квашнев.

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, который сам более 30 лет отдал службе в пожарной охране, пройдя путь от рядового пожарного до начальника пожарно-спасательного гарнизона, рассказал, что еще 25 лет назад стал инициатором проведения данных соревнований среди школьных команд.

«Я горд, что мое дело, которое я когда-то основал, живет и продолжает существовать, и соревнования шестой год проводятся теперь уже среди кадетских классов. Таким образом мы пропагандируем профессию пожарного. А она очень сложная», – подчеркнул Попов.

Начальник Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона Александр Костиков, выступая перед ребятами, выразил надежду, что состязания пройдут в честной борьбе, дети проявят свои самые лучшие качества и достигнут самых высоких результатов.

Победителям соревнований вручат футбольные мячи, вымпелы, грамоты, сладкие подарки.

На мероприятии работает полевая кухня. Все участники после соревнований могут угоститься гречневой кашей с тушенкой и выпить чая.