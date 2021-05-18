РИАМО - 18 мая. К 1 сентября в Подмосковье определят самые сильные школы, которые станут флагманами в своих муниципалитетах, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В каждом муниципалитете мы планируем определить флагманскую школу, чтобы она стала «местом силы», <...> они появятся уже с 1 сентября», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что флагманские школы будут получать дополнительное финансирование.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова отмечала, что флагманские школы станут местом обмена педагогическим опытом, также в них будут разрабатывать современные образовательные практики.

Число школ Подмосковья в «красной» зоне рейтинга сократится к концу года>>