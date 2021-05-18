РИАМО - 18 мая. К 1 сентября в Подмосковье определят самые сильные школы, которые станут флагманами в своих муниципалитетах, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она отметила, что флагманские школы будут получать дополнительное финансирование.
Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова отмечала, что флагманские школы станут местом обмена педагогическим опытом, также в них будут разрабатывать современные образовательные практики.
Число школ Подмосковья в «красной» зоне рейтинга сократится к концу года>>
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