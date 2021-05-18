РИАМО - 18 мая. На трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье к 21 мая запустят движение транспорта по новому путепроводу через ж/д пути на дороге Кубинка — Наро-Фоминск в районе пересечения с Минским шоссе, сообщается на сайте госкомпании «Автодор».

Работы проходят в рамках реконструкции трассы М-1 «Беларусь». В период с 19 по 21 мая движение транспорта в обоих направлениях планируется переключить с временного объездного пути на две новые полосы.

После этого начнется разборка старого двухполосного путепровода, а затем начнется возведение еще одного путепровода. Работы планируется закончить к концу текущего года. Таким образом, на этом участке будут доступны четыре полосы вместо двух.

Также с 21 по 24 мая планируется запустить движение по новому боковому проезду на участке с 62-го по 64-й км в направлении Можайска. Водители смогут пользоваться им для съезда с трассы М-1 в сторону Кубинки, а также для выезда из Кубинки на Минское шоссе.

Работы на отрезке с 45-го по 66-й км трассы М-1 в Подмосковье начались в 2019 году и закончатся до конца 2021 года. На участке появятся шесть полос, по три в каждую сторону. Также водители смогут пользоваться альтернативной дорогой, которая будет идти параллельно основной трассе.

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