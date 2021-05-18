РИАМО - 18 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин не планирует уходить в полноценный летний отпуск, сообщает Газета.ru.

Он уточнил, что должность президента России не позволяет ему отсутствовать много дней подряд.

«Отпускных планов у него нет, как правило он какими-то урывками, используя выходные дни, он отдыхает летом», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что не знает о каких-то конкретных местах, где может отдохнуть президент.