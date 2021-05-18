РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет восьми жителям Подольска, которые обратились к нему на прием.

Максимович провел очередной личный прием в ДК «Машиностроитель» микрорайона Климовск совместно с депутатом горсовета Денисом Бесогоновым. К нему обратились пять жителей микрорайона, жительница Подольска, два обращения поступило от проживающих в деревне Бережки и микрорайоне Львовский. Каждого пришедшего на прием внимательно выслушали.

«Шесть граждан попросили материальную помощь. Каждому помогут в ближайшее время. Еще два вопроса требуют дальнейшей проработки, решение их беру на свой личный контроль», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что личные приемы граждан проводит каждый первый и третий понедельник месяца. Чтобы попасть на них, нужно заранее записаться по телефонам: 8(496)757-65-94 или 8(903)222-55-15. Обращения можно также направлять по электронной почте: m.pavel-podolsk@yandex.ru.