РИАМО - 18 мая. Завершен монтаж металлоконструкций пролетных строений двух левоповоротных эстакад через проезжую часть Волгоградского проспекта на участке Юго-Восточной хорды, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По словам главы департамента строительства города Рафика Загрутдинова, строительство БВХ планируют завершить до конца 2023 года.

«Продолжаются работы по бетонированию опор, монтажу металлоконструкций пролетных строений на других эстакадах, строительство подпорных стен, переустройство инженерных коммуникаций», — сказал Загрутдинов.

Одна эстакада обеспечит левоповоротный съезд с Волгоградского проспекта на основной ход Юго-Восточной хорды по направлению к Каширскому шоссе, другая — съезд с хорды на Волгоградский проспект в сторону Подмосковья.

Всего строителям предстоит создать 10,74 км, включая основной ход – 2,19 км, прилегающую улично-дорожную сеть – 6,12 км.

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