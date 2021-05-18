РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Студентам IT-колледжа в подмосковном Красногорске рассказали о киберспорте, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В красногорском IT-колледже во вторник состоялась встреча председателя ассоциации киберспорта России Ратибора Попова со студентами 2 и 3 курсов. Ребятам рассказали о популярности этого направления и перспективах его развития.

«Ребята должны понять - то, чем они занимаются - это здорово. У нас запускается большая студенческая Всероссийская лига, будем рады, если они примут в этом участие», - сказал Попов.

В рамках встречи студенты получили контакты представителей сферы, где можно пройти обучение гейм-дизайну, IT, кибербезопасности.