РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Студентам IT-колледжа в подмосковном Красногорске рассказали о киберспорте, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.
В красногорском IT-колледже во вторник состоялась встреча председателя ассоциации киберспорта России Ратибора Попова со студентами 2 и 3 курсов. Ребятам рассказали о популярности этого направления и перспективах его развития.
В рамках встречи студенты получили контакты представителей сферы, где можно пройти обучение гейм-дизайну, IT, кибербезопасности.
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