РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мая. В городском округе Котельники проверили состояние 86 пожарных гидрантов, все оказались исправными, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники коммунального предприятия МУЖКП «Котельники» совместно с представителями пожарной части №27 МЧС России по Московской области провела проверку пожарных гидрантов на соответствие правилам. В ходе инспекции участники провели обязательный пуск воды, проверили наличие указателей их расположения, возможность подъезда, а также наружное и внутреннее состояние колодцев.

В эксплуатации у предприятия находятся 86 пожарных гидрантов, все благополучно прошли испытания.