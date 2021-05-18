РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Пробка длиной около 4 км образовалась на трассе А-107 в подмосковном Подольске во вторник днем, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 14:22 движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе и почти до поворота на деревню Малое Толбино. Также пробка образовалась на противоположной полосе автодороги.

Помимо этого, заторы отмечаются на улицах Кирова, Высотная, Большая Серпуховская, проспекте Ленина и других.