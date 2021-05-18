РИАМО - 18 мая. Деятельность Центрального детского магазина на Лубянке в центре столицы временно приостановлена из-за нарушения противоэпидемических мер, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ведомство возбудило административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований — АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по адресу: г. Москва, Театральный пр-д, д. 5, стр. 1.

В ходе проверки специалисты выявили недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители находились в магазине без масок и перчаток. В местах общего пользования не было оборудования по обеззараживанию воздуха.

Также выявлен недостаточный запас дезинфицирующих средств, а сотрудников заведения не тестируют на коронавирус.

В отношении АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» применен временный запрет деятельности с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы.

Ранее огромные очереди образовались на встречу с актерами фильма «Майор Гром» в ЦДМ на Лубянке. Организаторы встречи отметили, что недооценили количество поклонников ленты, после чего прервали встречу.

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» по серии комиксов отечественной студии комиксов Bubble вышел в прокат в апреле.

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