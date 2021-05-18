РИАМО - 18 мая. ДТП с участием автомобиля такси и трамвая № 28 произошло на Живописной улице, 3, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Предварительно, водитель автомобиля при выезде с прилегающей дороги не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с трамваем.

В результате аварии пострадала женщина-водитель такси, ей оказывается медпомощь. При этом в городском транспорте пострадавших нет.

Подробности произошедшего в настоящий момент устанавливают сотрудники ГИБДД.