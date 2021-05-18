РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мая. В Королеве выписали более 30 штрафов за размещение торговых палаток без получения разрешения, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

С наступлением теплых дней ларечная торговля на улицах города становится активнее.

Однако административная комиссия Королева напоминает, что по закону нельзя самовольно размещать объекты для торговли и оказания услуг на территории муниципальных образований без получения разрешения в установленном порядке.

«В 2021 году нарушителям уже вынесено 31 постановление о штрафах на сумму 98 тыс. рублей», – сказал председатель городской административной комиссии, замглавы Королева Павел Котов.

За самовольное размещение торгового объекта на улице города предусмотрен штраф: для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 8 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 до 100 тыс. рублей.