РИАМО - 18 мая. В подмосковных школах будут проводить дополнительные занятия по программированию, предпринимательской и финансовой грамотности, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Дополнительные занятия по новым направлениям начнут проводить со следующего учебного года.

«С 1 сентября в пилоте запускаются 300 школ, с 1 сентября 2022 года - тысяча школ», - отметила Каклюгина.

Она уточнила, что раз в неделю в начальной школе будут проводить занятия по занимательной математике, учеников 4-6 классов научат scratch-программированию, 6-10 классов - программированию на языке Python.

Министр добавила, что также с 1 сентября для учеников с 7 класса запустят курсы по предпринимательской и финансовой грамотности.

Ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова сообщила, что кружки в подмосковных школах будут давать детям знания, необходимые в дальнейшей жизни.

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