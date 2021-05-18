РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Порядка 20 тыс. саженцев сосны посадят в подмосковном Красногорске в ходе благотворительной акции, сообщил сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«В это воскресенье, 23 мая, совместно с фондом «Я есть» проведем акцию «Удивительный лес» и высадим 20 тыс. сосен», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

«Удивительный лес» - это ежегодная акция, которую инициирует благотворительный фонд поддержки людей с особенностями развития «Я есть!». Посадки сопровождаются развлекательной программой и угощением.

Спасский напомнил, что в минувшие выходные в рамках международной акции «Сад Памяти» в поселке Нахабино высадили почти 18 тыс. саженцев.