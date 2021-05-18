РИАМО - 18 мая. В Раменском городском округе нарушили порядок проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту и содержанию сетей уличного освещения, выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

ООО «Эксперт Групп» обратилось в антимонопольное ведомство с жалобой на действия комиссии по осуществлению закупок МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского городского округа и МКУ «Центр закупок» Раменского городского округа при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремонту и содержанию сетей уличного освещения в Раменском.

Согласно доводу жалобы, заявку компании неправомерно признали не соответствующей конкурсной документации.

Выслушав доводы обеих сторон, антимонопольное ведомство признало жалобу обоснованной и предписала указанным учреждениям устранить допущенные нарушения.