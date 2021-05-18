РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В Люберцах выбрали чемпиона районного слета отрядов юных инспекторов движения, им стала команда гимназии №18 из поселка Томилино. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

ХХII районный слет юных инспекторов движения прошел в Люберцах под девизом «Внимание, велосипедист!». Команда от каждой школы Люберец представила свои умения в теоретической части по знанию ПДД и оказанию первой медицинской помощи. Затем ребята показали творческие выступления по пропаганде безопасного поведения на улицах и дорогах. Завершающим этапом слета стала велотрасса, на которой дети соревновались в фигурном вождении велосипеда.

Чемпионов в районном слете стала команда, представленная гимназией №18 поселка Томилино. Ребята стали обладателями переходящего кубка и велосипеда. Также каждый участник районного слета получил в качестве сувенира световозвращающий рюкзак.

С 17 мая на территории Московской области проходят комплексные мероприятия «Внимание, дети», связанные с началом летнего сезона. Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, соблюдать установленные правила дорожного движения во внутридворовых территориях, где обзор ограничен припаркованным транспортом, выбирать безопасную скорость при проезде перекрестков и жилых комплексов.

Родителей просят напомнить детям о соблюдении правил дорожного движения, особенно если ребенок самостоятельно гуляет или катается вблизи проезжих частей в период школьных каникул.