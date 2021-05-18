РИАМО - 18 мая. В текущем году в 350 подмосковных школах появится новое цифровое оборудование, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«До конца года <...> в 350 подмосковные школы поступят новые ноутбуки, планшеты, проекторы, новые интерактивные доски», - сказала она.

По ее словам, еще 200 школ получат современное оборудование в следующем году.

В этом году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию 39 новых школ.

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