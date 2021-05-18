РИАМО - 18 мая. Последние звонки и выпускные на территории Подмосковья рекомендуют проводить на открытом воздухе, запретов на присутствие родителей нет, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«И последний звонок, и выпускные будут проходить в обычном формате, но на открытом воздухе. Погода к этому располагает», — сказала Каклюгина.

Она подчеркнула, что в мероприятиях разрешили принимать участие родителям.

«Если пойдут дожди, то, конечно, можно зайти внутрь школы. Запретов на кафе и рестораны нет», — заключила министр.

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