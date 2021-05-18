РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Фермеров подмосковного Подольска предупредили об африканской чуме свиней и призвали к принятию профилактических мер, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Территориальное ветеринарное управление №5 проинформировало об угрозе заноса и распространения особо опасного заболевания в связи с возникновением очагов африканской чумы свиней на территории Калужской области (деревня Марухта Ферзиковского района).

Владельцев хозяйств всех форм собственности призвали обратить внимание на неукоснительное соблюдение профилактических мер, направленных на предотвращение заноса данного заболевания в хозяйства. Жителей попросили не приобретать свиные мясопродукты без ветеринарных сопроводительных документов, за пределами рынков, торговых предприятий.