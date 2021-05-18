РИАМО - 18 мая. В столице создали корпоративный университет транспортного комплекса, теперь там будут обучать сотрудников московского транспорта, в том числе водителей автобусов и машинистов метро, сообщил журналистам заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по управлению персоналом Павел Ковалев.

Основной задачей корпоративного университета является обучение водителей и тех, кто занимается организацией движения, особый упор делается на обучение стандартам сервисного обслуживания.

«Транспортный комплекс становится все более и более единым и поэтому у нас было принято решение на основе двух флагманов транспортного комплекса собрать крупных работодателей – это ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен», создать единое учебное заведение, <…> централизовать часть кадровых функций, создав корпоративный университет», - сказал Ковалев.

Он напомнил, что внутри Московского метрополитена и «Мосгортранса» уже существовали учебные центры. И именно они стали базой для создания корпоративного университета транспортного комплекса.

Одна из основных задач корпоративной сети – это производственное обучение рабочим профессиям, в первую очередь водителей и тех, кто занимается организацией движения.

«Практически по 200 профессиям, представители которых работают у нас в транспортном комплексе, здесь происходит повышение квалификации», - отметил Ковалев.

Он подчеркнул, что по всем профессиям людей также обучают стандартам сервисного обслуживания.