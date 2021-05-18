РИАМО - 18 мая. В столице создали корпоративный университет транспортного комплекса, теперь там будут обучать сотрудников московского транспорта, в том числе водителей автобусов и машинистов метро, сообщил журналистам заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» по управлению персоналом Павел Ковалев.
Основной задачей корпоративного университета является обучение водителей и тех, кто занимается организацией движения, особый упор делается на обучение стандартам сервисного обслуживания.
Он напомнил, что внутри Московского метрополитена и «Мосгортранса» уже существовали учебные центры. И именно они стали базой для создания корпоративного университета транспортного комплекса.
Одна из основных задач корпоративной сети – это производственное обучение рабочим профессиям, в первую очередь водителей и тех, кто занимается организацией движения.
«Практически по 200 профессиям, представители которых работают у нас в транспортном комплексе, здесь происходит повышение квалификации», - отметил Ковалев.
Он подчеркнул, что по всем профессиям людей также обучают стандартам сервисного обслуживания.
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