РИАМО - 18 мая. Работы по реконструкции ВЗУ-1 в Одинцове осуществляются с июня 2020 года в рамках программы губернатора Московской области «Чистая вода», они будут завершены к 29 июня, сообщает пресс-служба администрации округа.

С этого водозаборного узла вода поступает на 9 социальных объектов и в дома 20 тысяч человек – это 1-й микрорайон, часть 8-го, село Акулово, Коммунальная и Центральная зоны, а также Южная и Западная промзоны.

Одним из главных изменений является станция фильтрации, которая позволит очищать артезианскую воду. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, работы будут завершены к 29 июня.

«Реконструкция ВЗУ-1 в Одинцове ведется с третьего квартала прошлого года. Объект продолжает функционировать в штатном режиме – это было одним из ключевых моментов при формировании проекта реконструкции, чтобы не оставить наших жителей без водоснабжения. Сейчас работы находятся на финальной стадии, уже 29 июня мы вместе с жителями получим обновленный ВЗУ-1», – отметил Иванов.

Водозаборный узел был введен в эксплуатацию в 1964 году. С тех пор объект устарел – износ здания и оборудования составлял более 70%.