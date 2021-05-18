РИАМО - 18 мая. Работы по реконструкции ВЗУ-1 в Одинцове осуществляются с июня 2020 года в рамках программы губернатора Московской области «Чистая вода», они будут завершены к 29 июня, сообщает пресс-служба администрации округа.
С этого водозаборного узла вода поступает на 9 социальных объектов и в дома 20 тысяч человек – это 1-й микрорайон, часть 8-го, село Акулово, Коммунальная и Центральная зоны, а также Южная и Западная промзоны.
Одним из главных изменений является станция фильтрации, которая позволит очищать артезианскую воду. Как рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов, работы будут завершены к 29 июня.
Водозаборный узел был введен в эксплуатацию в 1964 году. С тех пор объект устарел – износ здания и оборудования составлял более 70%.
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