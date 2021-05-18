РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Традиционные последние звонки прозвучат в образовательных учреждениях подмосковного Красногорска 21 и 22 мая, сообщил глава округа Алексей Спасский.

«Завершается учебный год. Последний звонок прозвенит 21-22 мая для 4 тыс. выпускников округа. Затем ребятам предстоит пройти государственную итоговую аттестацию», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все мероприятия пройдут в строгом соответствии нормам Covid-безопасности.

«Продолжаем подготовку к летней оздоровительной кампании. Проверку прошли 13 из 28 пришкольных лагерей, приемка остальных завершится в ближайшие дни», - добавил Спасский.