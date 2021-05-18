РИАМО - 18 мая. Территорию у станции Поклонная Киевского направления Московской железной дороги благоустроят, соответствующий проект утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Завершение строительства указанной станции планируют осуществить в следующем году. Новая станция значительно улучшит транспортную доступность микрорайона Сетунь, жителям которого сейчас приходится добираться до ближайшей станции метро «Киевская» на автобусе.

В скором времени со станции Поклонная можно будет пересесть на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Калининско-Солнцевской линий метро и станции «Кутузовская» Филевской линии метро и МЦК.

Согласно проекту, вокруг станции Поклонная создадут пешеходные и велодорожки. А также предстоит построить пешеходный переход через ж/д пути и проспект Генерала Дорохова.

Кроме того, около станции обустроят стоянки такси, парковки и остановки общественного транспорта. А еще появится пешеходный мост через реку Сетунь.

Также рабочим предстоит построить небольшую улицу местного значения с разворотной площадкой для транспорта и тротуарами для пешеходов. Появится также стоянка такси.

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