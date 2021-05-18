РИАМО - 18 мая. Специалисты начали реставрировать памятник-часовню гренадерам, которые пали в бою под Плевной при Русско-турецкой войне, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

«Памятник гренадерам, павшим под Плевной, ― визитная карточка площади Ильинские Ворота. Думаю, многие горожане не раз замечали это интересное сооружение, прогуливаясь в районе Китай-города. Памятник долгие годы ждал комплексной реставрации. Специалистам предстоит полностью привести его в порядок не только снаружи, но и внутри», ― сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что во время работ планируется восстановить позолоту на фасадах, отреставрировать барельефы, майоликовые изразцы, керамический пол, иконы и иные архитектурные детали.

Емельянов отметил, что в настоящее время работы уже начаты, а их окончание планируется до конца текущего года.

Памятник-часовня – это чугунный восьмигранный шатер, который украшают горельефы и барельефы, венки, а также ленты. На гранях шатра находятся цитаты из Евангелия и памятные надписи. Венчает шатер позолоченный купол с крестом. Перед памятником находятся чугунные тумбы, на которых нанесена фраза: «В пользу увечных гренадер и их семейств».

Реставрация началась с того, что специалисты принялись восстанавливать внутреннюю керамическую облицовку монумента — изразцов. Кроме того, в часовне будет отреставрирован пол из цветной керамической плитки, окна и двери тоже приведут в порядок. Помимо прочего, специалисты займутся восстановлением старинных икон.

После того, как строительные леса будут установлены, реставраторы начнут внешние работы. Они займутся горельефами, барельефами и иными декоративными элементами фасадов. Кроме того, позолота на куполе и кресте будут обновлены.

Монумент, который создали по проекту архитектора и скульптора В. И. Шервуда и инженера-полковника русской армии А. И. Ляшкина в 1887 году, находится в столице на площади Ильинские Ворота. Памятник, возведенный на пожертвования, представляет собой объект культурного наследия федерального значения.

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