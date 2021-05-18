РИАМО - 18 мая. На территории Одинцовского городского округа продолжается реализация программы губернатора Московской области по ремонту лифтов на 2021-2022 года. На данный момент в муниципалитете работы проведены на 13 объектах из 20 запланированных на этот год, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева ремонт выполняется на лифтах, отработавших нормативный срок службы – 25 лет. В этом году к ремонту у нас запланировано 20 лифтов – на данный момент введено уже 13 объектов. Качество выполняемого ремонта держим под строгим контролем», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

В Одинцовском городском округе в 906 многоквартирных домах функционирует 4345 лифтов. Из них 2940 — пассажирские и 1405 грузопассажирские.

Помимо этого, в Московской области вводятся новые критерии рейтингования управляющих компаний для повышения качества их работы. Одними из главных остаются своевременность и качество отработки заявок в ЕДС, а также оценка деятельности организации, которая составляется по итогам голосования жителей на портале ТыРешаешьЖКХ.рф.

Результаты рейтинга за первое полугодие 2021 года будут опубликованы 6 июля.