РИАМО - 18 мая. В Подмосковье запускается акция по предоставлению постоянной скидки в размере 20% на услуги связи и интернета для местных пенсионеров, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Скидку предоставляет оператор «Мегафон». Получить выгоду могут как новые пользователи, так и действующие абоненты. Воспользоваться скидкой могут граждане пенсионного возраста или досрочно вышедшие на пенсию.
Достаточно будет предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне оператора. По одному пенсионному удостоверению можно будет оформить одну SIM-карту.
Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.
В Подмосковье на сегодняшний день проживает более 1,8 млн пенсионеров.
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