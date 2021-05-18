РИАМО - 18 мая. В Подмосковье запускается акция по предоставлению постоянной скидки в размере 20% на услуги связи и интернета для местных пенсионеров, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня услуги связи и качественный интернет должны быть доступны максимальному количеству граждан. Особенно важно поддерживать в этом направлении людей старшего возраста. Получить скидку у одного из федеральных операторов может любой желающий, имеющий пенсионное удостоверение», – сказал министр государственного управления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Скидку предоставляет оператор «Мегафон». Получить выгоду могут как новые пользователи, так и действующие абоненты. Воспользоваться скидкой могут граждане пенсионного возраста или досрочно вышедшие на пенсию.

Достаточно будет предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне оператора. По одному пенсионному удостоверению можно будет оформить одну SIM-карту.

Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

В Подмосковье на сегодняшний день проживает более 1,8 млн пенсионеров.

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