РИАМО - 18 мая. Число мини-садов для детей, которые планируют открыть в Подмосковье в 2021 году, увеличили до 35, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она отметила, что стоимость посещения мини-садов такая же, как и обычных.
По словам министра, в мини-садах будут в обязательном порядке работать охранники - представители ЧОПов или дежурные администраторы. Также у садиков будут прикрепленные медсестры.
Каклюгина добавила, что благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей через три года в Подмосковье должен остаться только один детский дом. В освобождающихся зданиях открывают детские сады, а педагоги детдомов становятся воспитателями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил властям открыть мини-детсады на тех территориях, где наблюдается самый высокий запрос на дошкольные учреждения.
3 тыс мест появятся при открытии детских мини‑садов в Подмосковье в 2021 г>>
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