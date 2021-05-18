РИАМО - 18 мая. Число мини-садов для детей, которые планируют открыть в Подмосковье в 2021 году, увеличили до 35, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«На этот год план - 27 мини-детских садов, но мы скорректировали - их будет 35 на 3 тыс. мест. Все мини-сады создаются с учетом санитарных правил», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что стоимость посещения мини-садов такая же, как и обычных.

По словам министра, в мини-садах будут в обязательном порядке работать охранники - представители ЧОПов или дежурные администраторы. Также у садиков будут прикрепленные медсестры.

Каклюгина добавила, что благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей через три года в Подмосковье должен остаться только один детский дом. В освобождающихся зданиях открывают детские сады, а педагоги детдомов становятся воспитателями.

«Пять лет назад у нас было 44 детских дома, сейчас их осталось восемь. По нашим прогнозам, у нас через три года останется один детский дом. Он, понятно, нужен», - заключила Каклюгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям поручил властям открыть мини-детсады на тех территориях, где наблюдается самый высокий запрос на дошкольные учреждения.

3 тыс мест появятся при открытии детских мини‑садов в Подмосковье в 2021 г>>