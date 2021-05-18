РИАМО - 18 мая. Подозреваемых в вымогательстве 5 млн рублей у предпринимателя, которому они угрожали насилием, задержали полицейские Московской области, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По предварительным данным, злоумышленники под предлогом выплаты несуществующего долга требовали от местного предпринимателя, занимающегося производством медицинских масок, 5 млн рублей. При этом угрожали ему применением насилия», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что одного из подозреваемых удалось задержать в кафе городского округа Люберцы во время передачи 500 тыс. рублей, а второго – в округе Красногорск, когда он ехал домой на машине.

Задержанные уже заключены под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 163 УК РФ.