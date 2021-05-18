РИАМО - 18 мая. За рулем «Жигулей», которые вылетели на тротуар на Волгоградском проспекте, находился 17-летний водитель без прав, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«Водительское удостоверение ему не выдавалось», — говорится в сообщении.

Ранее в центре столицы водитель легковой не справился с управлением и выехал на тротуар, в результате чего пострадали четыре человека.

На месте работают оперативные службы, подробности выясняются.