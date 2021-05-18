РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мая. Безопасную пешеходную зону планируют обустроить в микрорайоне Белая Дача в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Сергей Жигалкин встретился с жителями у дома №13 в микрорайоне Белая дача, чтобы обсудить вопросы обустройства пешеходной зоны в районе конечной остановки. На встрече присутствовали депутаты и сотрудники администрации округа.

Вместе с инициативными жителями Жигалкин осмотрел территорию вокруг дома. На встрече встал вопрос о новом расположении пешеходного перехода. Жигалкин отметил, что в связи с близким нахождением остановки общественного транспорта и предписанием ГИБДД были выполнены работы по переносу пешеходного перехода и строительству участка тротуара с торца дома №13. Теперь пешеходный переход будет вести с тротуара на тротуар в безопасное место. В зоне пешеходного перехода установят ограждение, которое не позволит нарушить правила и перейти дорогу в неположенном месте.

После завершения ремонтных работ на участке восстановят ограждение у магазинов, установят знаки, нанесут разметку.

В завершение встречи Жигалкин дал распоряжение отделу дорожного хозяйства проработать возможность продления пешеходной зоны с остановкой.