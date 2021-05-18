РИАМО - 18 мая. В столице стартовал второй этап акции «Москва - с заботой об истории», в рамках которой жители мегаполиса могут сдать семейные фотографии на хранение в Главархив через центры Госуслуг. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, снимки, которые попадут в Главархив, будут использовать в важных городских проектах. Главархив принимает не только снимки военных лет, но и другие фото с советского периода до 2000-х годов.
Она уточнила, что двухлетний опыт акции показал, что жители столицы с удовольствием делятся семейными архивами.
Фотопленки можно сдать в любом центре госуслуг «Мои Документы». Для этого необходимо принести с собой паспорт и сами материалы. Сотрудник центра, надев специальные перчатки, бережно упакует пленки.
Далее фото отправят на хранение в Главархив Москвы. Если владельцы снимков дадут согласие, то они будут участвовать в фотовыставках.
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