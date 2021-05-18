РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Активисты подмосковного Подольска собрали 280 куб м мусора с городских пляжей в ходе акции «Чистая река», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодная экологическая акция «Чистая река» проходила в Подольске с 11 по 13 мая, в ней приняли участие студенты из учреждений профессионального образования и активисты молодежных общественных организаций округа - всего 360 человек. В дни проведения акции была очищена территория городских пляжей общей протяженностью 10,5 км. Собрано 280 кубометров мусора.

Провести экоакцию молодежи помогли специалисты городского комбината благоустройства, предоставив рабочий инвентарь, перчатки и мешки, а также бункеры для складирования и вывоза мусора.

Целью акции была не только очистка берега реки от мусора, но и воспитание экологической культуры граждан, привлечение внимания общественности к вопросам экологии, бережного отношения к природе.