Летняя погода с переменной облачностью и без осадков пришла в столичный регион в понедельник 17 мая. Во вторник в 12:00 температура поднялась до +29,2 градуса, это самый высокий результат для 18 мая в Москве за всю историю метеонаблюдений. Но не все пользователи радостно отреагировали на приход такой жары.

Breaking news!!! В Москве жара. Записываемся на педикюр 💅 pic.twitter.com/bseS5toc5O — Д'Артаньян, бургундского! (@AnnaGraFa) May 18, 2021

Когда в Москве жара, то в Москва-Сити особенно кайфово. Жарко, небоскрёбы. Как дома. Как в Бангкоке то есть. — Mikhail Gromov (@mgtriffid) May 18, 2021

В Москве +32, жара, вишня японская цветет, черемуха и яблони)

В понедельник почти без пробок едем по Ленинскому проспекту мимо Института мировых цивилизаций- название загадочное😉 pic.twitter.com/ELs3wX3cmD — ПЕлена (@helensmail559) May 17, 2021

Некоторые пользователи с нетерпеньем ждут похолодания.

Кто-то негодует из-за образования толп людей на улицах.

Алергики тоже не в восторге, ведь для них это тяжелое время из-за пуха и пыльцы.

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