РИАМО - 18 мая. Жителям столицы не стоит парковать свой автотранспорт под деревьями, так как во вторник прогнозируется порывистый ветер, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшее время и до 20:00 ожидается ветер порывами 13-18 м/с.

Пешеходам необходимо быть крайне внимательными на улице. Также нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице во вторник из‑за жары.

Что делать, если на автомобиль упало дерево>>