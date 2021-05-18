РИАМО - 18 мая. В Одинцовском городском округе в ходе акции «Лес Победы» высадили 1418 деревьев. Это соответствует числу дней Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что высадка деревьев и кустарников проводилась на 40 площадках.

«Мы находимся в детском саду в Новом Городке. Дошкольное образовательное учреждение открылось в феврале. Сегодня здесь вместе с родительским активом, местными жителями, депутатами, юнармейцами высадили 40 туй и 30 кустов сирени. Это станет хорошим дополнением к благоустройству садика», - отметил Иванов.

Он подчеркнул, что у экоакции «Лес Победы» есть важный патриотический подтекст. Участники посвящают высаженные деревья своим близким - ветеранам Великой Отечественной войны.

К акции «Лес Победы» в Одинцовском округе присоединился и член правления Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов.

Он выразил мнение, что инициатива губернатора Андрея Воробьева стала одним из самых важных атрибутов празднования Дня Победы в Московской области.

«Эта акция оставляет глубокий след в душах людей. К ней присоединяются все, независимо от возраста. Высаженные деревья будут долгие годы символизировать и нашу память, и связь поколений», - сказал Шаповалов.

Впервые акция «Лес Победы» прошла в Подмосковье в 2013 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Через несколько лет аналогичные мероприятия стали проводиться по всей стране.