РИАМО - 18 мая. По итогам первого квартала 2021 года «Газпром нефть» повысила выпуск бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске на 4,3%, до 1,7 млн тонн. В том числе на 17% увеличилось производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 — G-Drive 100, сообщает пресс-служба компании.

Выпуск востребованных рынком зимних сортов дизельного топлива вырос больше чем на 9%, до 1,1 млн тонн. В сравнении с первым кварталом 2020 года нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» нарастили производство товарных дорожных и строительных битумов почти на 7%, до 0,4 млн тонн.

Рост объемов производства обеспечили проекты программы модернизации нефтеперерабатывающих активов компании, в том числе запуск комплекса переработки нефти «Евро+» в июле 2020 года.

Совокупно в отчетный период собственные российские НПЗ компании обеспечили переработку 7,4 млн тонн сырья.

«Компания продолжает развитие своих нефтеперерабатывающих активов — мы строим высокотехнологичные производственные комплексы, внедряем современные цифровые системы управления и планирования. Сейчас на Омском и Московском НПЗ идут работы по проектам будущих комплексов глубокой переработки, которые обеспечат рынок дополнительным объемом современного топлива. Все эти решения помогают эффективно работать в условиях высокой волатильности рынка, гарантируя нашим потребителям высокое качество продукции», — сказал директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Михаил Антонов.

Сергей Шинов

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций 700 млрд рублей до 2025 года. В рамках первого этапа программы были построены и модернизированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив «Евро-5», существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Проекты модернизации позволит предприятиям добиться лучших мировых показателей.