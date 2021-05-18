РИАМО - 18 мая. Отключение горячей воды на пару недель традиционно проводится в России каждый год для обслуживания водопроводных сетей, но в Подмосковье есть 101 котельная в 14 городских округах, которые обеспечивают водой 90 132 жителей региона и не нуждаются в ежегодном отключении воды, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева прорабатывается возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды в Подмосковье с 14 до 10 дней. Уже есть положительный опыт на некоторых котельных, где в эти роки удается укладываться.

Больше всего таких котельных в Люберцах – 21 шт, а также городских округах Чехов, Рузский, Пушкинский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Ступино, Можайский, Лыткарино, Красногорск, Домодедово, Одинцовский, Истра, Кашира.

Также для почти 798 тыс. жителей Московской области водоснабжение будут отключать не более чем на семь дней. Специальные котельные для этого есть в 25 округах Подмосковья в количестве 82 штук. Они обеспечивают горячей водой - 797 742 человек, что составляет примерно 10,4% населения региона.

В Коломне их 20, также они есть в городских округах Раменский, Балашиха, Электрогорск, Рузский, Королев, Люберцы, Одинцовский, Красногорск, Мытищи, Лобня, Долгопрудный, Подольск, Химки, Серпухов, Пушкинский, Жуковский, Павловский Посад, Богородский, Бронницы, Егорьевск, Домодедово, Дубна, Серебряные Пруды, Истра.

На остальных 955 котельных Подмосковья отключение горячей воды займет 14 дней. Они обеспечивают водой 3 766 827 жителей Подмосковья, что составляет 40% от населения региона.

«Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков» — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В Подмосковье работают 2,5 тыс. котельных, обеспечивающих жилые дома и соцобъекты, 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов, более 53 тыс. многоквартирных домов, из них только в 33 848 оказывается услуга централизованного горячего водоснабжения.

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