РИАМО - 18 мая. Участок улицы Ботанической в Москве отремонтируют от улицы Академика Королева до развязки с улицей Комдива Орлова. Проект планировки утвердил мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Протяженность участка, на котором проведут работы, составит 3 км. Улица будет реконструирована из-за того, что полностью утратила свою пропускную способность.

Таким образом, строителям предстоит расширить количество полос – с двух до четырех. На каждой стороне будет добавлено по две полосы.

Также будут созданы специальные заездные карманы для парковки машин. Еще установят современные остановки общественного транспорта для комфорта столичных пассажиров. Все они будут оборудованы Wi-Fi и зарядками для электронных гаджетов.

Еще вдоль Ботанической и Большой Марфинской улиц организуют велосипедный маршрут, который свяжет станцию Останкино Октябрьской железной дороги (МЦД-3) с главным входом в Ботанический сад РАН.

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