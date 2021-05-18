РИАМО - 18 мая. В Москве утвердили проект продления Арбатско-Покровской ветки подземки в район Гольяново, длина участка метро составит 2,6 км, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин. Новая конечная станция «Гольяново» расположится в жилой зоне района на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

Участок от станции «Щелковская» до станции «Гольяново» проложат в створе Уральской и Уссурийской улиц. Это исключает его негативное влияние на прилегающую застройку.

Два вестибюля станции обеспечат выходы на обе стороны Уссурийской улицы. Остановку «Уссурийская улица, 4» перенесут ближе к выходу из метро.

Также предусмотрено комплексное благоустройство прилегающей территории. Оно включит в себя обустройство удобных пешеходных связей между станцией и жилыми кварталами. На Уральской и Уссурийской улицах проложат велодорожки, там же разместят пункты велопроката и парковки для велосипедов.

Продление Арбатско-Покровской линии улучшит транспортное обслуживание около 70 тыс. жителей Гольянова. Из данного числа 30 тыс. человек получат станцию метро в шаговой доступности от дома. При этом среднее время поездок по городу сократится примерно на 20 минут, а нагрузка на станцию «Щелковская» уменьшится почти на четверть.

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