РИАМО - 18 мая. В Одинцовском городском округе до конца лета этого года планируется провести комплексное благоустройство 22 дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации округа.

За это время будут проведены работы по установке детских площадок, устройству лавочек, урн и информационных стендов, а также замене асфальтобетонного покрытия.

«В муниципалитете стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий. До конца лета у нас запланировано провести работы на 22 объектах, расположенных в Одинцове, Звенигороде, Кубинке, Саввинской Слободе и других населенных пунктах. Всего в Одинцовском округе более 407 дворов. В прошлом году в рамках муниципальной программы были проведены работы на 23-х», – подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Помимо этого, в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2021 году на территории городского округа будет установлено 10 новых детских игровых площадок – в Одинцове, Звенигороде и деревне Марьино.