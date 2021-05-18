РИАМО - 18 мая. В столице подготовились к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА-11 или ЕГЭ), для сдачи экзаменов зарегистрировались 87 022 человека, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Из этого количества 67 926 человек – выпускники 2021 года, 16 765 человек – выпускники прошлых годов, проходившие обучение по программе среднего профессионального образования либо в иностранных образовательных учреждениях, 2 331 человек – учащиеся 10 классов, завершившие освоение образовательной программы по учебному предмету.

ГИА-9 в Москве будут писать 94 503 человека.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом в Москве отменили досрочные периоды проведения экзаменов. Аттестаты за девятые классы выдадут на основании результатов ГИА по русскому языку и математике. Выпускники девятых классов не будут сдавать предметы по выбору в форме основного государственного экзамена.

Выпускники школ, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ сдадут государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике для получения аттестата. Те, кто будет поступать в вузы, должны сдать ЕГЭ по русскому языку и предметам по выбору. Для аттестата достаточно получить удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. В этом году ЕГЭ по математике базового уровня не проводится.

Впервые в этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ проведут только в компьютерной форме. Продолжительность единого госэкзамена по биологии увеличили на 25 минут.

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