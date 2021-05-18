РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Культурно-просветительский центр «Дубровицы» подмосковного Подольска начал прием заявок на первый фестиваль-конкурс «Культуроград» по эстрадному пению, авторской песне и рок-музыке, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

КПЦ «Дубровицы» 26-27 июня приглашает всех желающих принять участие в первом открытом фестивале-конкурсе «Культуроград», который пройдет в КПЦ.

Фестиваль-конкурс проходит по номинациям: эстрадное пение (ансамбли); авторская песня (ВИА); рок-музыка (группы); инструментальный жанр (ансамбли). В конкурсе могут принять участие все желающие начиная с 10-летнего возраста.

Для участия в конкурсе нужно до 1 июня отправить заявку на электронный адрес: kulterograd@mail.ru, ссылку на видео- и аудиоматериал, две-три фотографии. В теме письма указать название номинации, коллектива, город. Участие в конкурсе платное.