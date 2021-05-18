РИАМО - 18 мая. В Захаровском Доме культуры прошла XIX церемония награждения победителей окружного конкурса детского рисунка и художественно-прикладного творчества «Пасхальный свет и радость», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Его учредителями выступают Одинцовское благочиние, управление образования и комитет по культуре Одинцовского городского округа. На протяжении уже многих лет интерес к этому творческому событию не угасает. В этом году на выставке было представлено более 1 тыс. работ. Юным художникам, проявляющим особые успехи в области изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества, были вручены специальные призы от главы Одинцовского округа.

«Конкурс «Пасхальный свет и радость» - важнейшее культурное событие нашего муниципалитета. Участие в нем принимают практически все учреждения образования и культуры. В этом году их более 120. Конкурсантам помогали готовиться свыше 600 прекрасных педагогов и воспитателей. Каждая работа, представленная на итоговой выставке в Захаровском Доме культуры, по-своему уникальна и замечательна», - сказал руководитель округа Андрей Иванов.

В 2021 году призами главы муниципалитета были отмечены витраж «Святой благоверный князь Александр Невский», изготовленный Егором и Алисой Стафий, акварель Дениса Шахова «Даниил Московский» и декоративное панно «Лето Господне» воспитанников Воскресной школы храма успения пресвятой Богородицы села Успенское.

На церемонии награждения присутствовали первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина и член правления Торгово-промышленной палаты Подмосковья Игорь Шаповалов. Специальные призы от областного парламента вручались как участникам конкурса, так и их педагогам.

«Пасха – один из двух самых важных православных праздников. Нашим конкурсам, которые приурочены к ним, уже много лет. Сегодня в «Пасхальном свете и радости» участвуют уже дети первых конкурсантов. И количество участников с каждым годом только прирастает. Стараюсь всегда поддерживать это красивое творческое событие», - отметила Лазутина.

«Великолепные работы представлены на выставке. То, что конкурс проводится уже в 19-й раз, говорит о превращении его в настоящую добрую традицию. «Пасхальный свет и радость» стал уже частью нашего православного культурного кода», — поделился своими ощущениями Шаповалов.

Гран-при от Одинцовского благочиния были вручены Ирине Ушаковой (пасхальное яйцо «Чудеса Господне», роспись по дереву); Марии Завалишиной (акварель «Соловки глазами Инока»); Тимофею и Анастасии Тукай (вязание крючком «Дивен Бог во святых Своих»).