РИАМО - 18 мая. Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Балашихе (136) и Одинцовском округе (85), всего за это время в Подмосковье выявили 709 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

69 новых случаев инфекции за сутки выявили в Ленинском округе, 47 – в Люберцах, 44 – в Мытищах, 41 – в Подольске, 34 – в Домодедове, 32 – в Королеве, 26 – в Коломне, 22 – в Долгопрудном, по 19 – в Жуковском, Пушкине, 18 – в Сергиево-Посадском округе, 17 – в Реутове, 16 – в Красногорске.

По девять новых случаев Covid-19 за сутки выявили в Егорьевске и Орехово-Зуевском округе, восемь – в Богородском округе, семь – в Истре, шесть – в Луховицах, по пять – в Раменском округе и Электростали, по четыре – в Серпухове и Чехове.

По три новых случая коронавируса зафиксировали в Воскресенске, Ивантеевке, по два – в Бронницах, Лыткарине, Наро-Фоминском округе и Ступине, по одному случаю – в Дзержинском, Дмитровском округе, Дубне, Кашире, Клину, Котельниках, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Шатуре и Щелкове.

Ни одного случая болезни не выявили за сутки во Власихе, в Волоколамском округе, Звездном городке, Краснознаменске, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Озерах, Талдомском округе, Фрязине, Химках, Шаховской и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 261 513 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6016 человек, выздоровели и выписались 214 395 пациентов.

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