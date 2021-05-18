РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. На Сиреневом фестивале в Дубровицах подмосковного Подольска 22 и 23 мая проведут мастер-классы по созданию духов и рисованию картин, также состоится музыкально-парфюмерный эксперимент по созданию музыки ароматов, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

22 и 23 мая Культурно-просветительский центр «Дубровицы» совместно с Международным обществом сирени (ILS) и гильдией парфюмеров проведет Сиреневый фестиваль в Дубровицах. Для гостей создадут атмосферу романтичного музыкально-цветочного фестиваля. В эти дни будет царить волшебная музыка, зажигательные танцы, необыкновенные ароматы сирени.

Фестиваль торжественно откроется 22 мая в 11:30, состоится посадка сирени. В 12:00 начнется органный концерт для детей «Принцесса на горошине». В 13:30 прозвучит музыкальное приветствие Сиреневому фестивалю. В 14:00 и 15:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению духов. В 15:00 в лектории расскажут о французской сирени XX века. В 16:00 – органный концерт «Мастера французской школы». В 17:00 – мастер-класс по рисованию картин в технике акрил «Сиреневое утро в Париже». В 18:30 – музыкальная пауза, затем в 19:00 – концертная программа «Все в этой музыке знакомо...».

23 мая в 11:00 состоится посадка сирени для детей. В 12:00 начнется детский спектакль «Маленький принц», в 12:00 и 14:00 – мастер-класс для детей по рисованию картины в технике акрил «Загадай желание». В 14:00 – мастер-класс по изготовлению духов и презентация лекции «Сиреневые истории в ароматах» от президента гильдии парфюмеров России Оксаны Чернышовой. В 15:00 – лекция для детей «Магия французской сирени». В 15:30 – музыкальная пауза. В 16:00 – органный концерт «Vivat, Франция!». В 18:00 на закрытии фестиваля пройдет музыкально-парфюмерный эксперимент «Музыка ароматов» от Чернышовой, аккомпанировать на рояле будет Вадим Жеков.

Во время фестиваля будут работать выставка картин подольской художницы Любови Михайловой и ее учеников; фотозоны; выставка-продажа книг, сувениров, украшений, цветов и саженцев сирени и многое другое.

Билеты на концерты и мастер-классы можно приобрести на сайте dubrovici.ru и в кассе центра.